واستمع السفير السعودي، برفقة محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، من المسؤولين والمشرفين على هذه المرافق إلى أهم الصعوبات التي تواجه العمل فيها والاحتياجات المطلوبة الضرورية والمستقبلية سعيا لتلبيتها ومعالجتها وفق البرنامج.

وأشار السفير آل جابر إلى أن الزيارة تهدف إلى معرفة احتياجات محافظة المهرة من الخدمات والمشاريع الحيوية سعيا للعمل على معالجتها وتقديم الدعم لتقوية البنية التحتية والدفع قدما بجهود السلطة المحلية في المحافظة.

وأكد أن محافظة المهرة تحظى بدعم واهتمام من قبل السلطات السعودية، وتعمل على تطبيع الأوضاع في اليمن بشكل عام بالتوازي مع الحكومة الشرعية لليمن.

من جهة أخرى، أجرى وزير الأشغال العامة اليمني معين عبدالملك ومجموعة مهندسين زيارة لميناء نشطون الواقع في محافظة المهرة على البحر العربي.

وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على الميناء والوقوف على أهم الخدمات التي يحتاجها من أجل بدء برامج التنمية ضمن البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن.