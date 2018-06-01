وبعد إلقاء الحصان إلى مجموعة الأسود، ظهر الحصان في الفيديو وهو يحاول الصمود بين الحيوانات المفترسة، حتى سقط أرضا وبدأت تنهش لحمه.

ويتزعم الدقاق ميليشيات الدفاع الوطني التي تقاتل إلى جانب النظام السوري والميليشيات الإيرانية في حماة منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011.

ويعد الدقاق أحد أبرز قادة الميليشيات الداعمة للنظام السوري التي تتلقى الدعم الإيراني، وعرف منذ بداية الاحتجاجات في سوريا بأعمال القمع والتعذيب.

وأثار الفيديو انتقادات واسعة على مواقع التواصل، حيث وصفه أغلب المشاركين بالعمل الوحشي، فيما لم يستغرب آخرون ذلك الفعل، بالإشارة إلى اتهامات لذات الشخص بإطعام جثث ضحايا الحرب إلى أسوده.