وأودى انفجار لغم أرضي الخميس بحياة 3 مدنيين، في منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة.

كما قتل 9 مدنيين وأصيب 7 آخرون، الأربعاء، نتيجة انفجار لغم أرضي خلفته عناصر القاعدة بالقرب من المدينة الرياضية، عند المدخل الغربي.

من جانب آخر، أعاد الجيش الوطني الليبي فتح الطريق الجبلي الممتد بين مدينة درنة شرقا، مرورا ببلدة عين ماره إلى القبة والأبرق غربا، بعد ما تمت إزالة السواتر الترابية وتأمينه من الألغام والمفخخات.

وكان الطريق مغلقاً منذ عام 2014.

كما شهدت درنة عودة الكهرباء إلى كافة المناطق والأحياء، بعد انقطاعها منذ فجر الثلاثاء نتيجة حدة الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والمجموعات الإرهابية عند المدخل الغربي من المدينة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية أوقفت إطلاق النار بشكل عام منذ صباح الأربعاء بالمحور الغربي للمدينة وذلك لإعطاء المهندسين والفنيين التابعين لشركة الكهرباء الوقت الكافي لإصلاح الأضرار.