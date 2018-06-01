وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن الميليشيات الانقلابية سحبت صواريخ وراجمات ومدفعية من مدينة الحديدة باتجاه الشمال في وقت تحقق المقاومة المشتركة تقدما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من مقتل قتل 16 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية من جراء المواجهات العنيفة مع المقاومة اليمنية المشتركة في جبهات الساحل الغربي لليمن.

وأفادت مصادر يمنية بأن المواجهات تركزت في مناطق الطائف ومزارع الحسينية وأطراف مديرية التحيتا، سقط خلالها عدد من الجرحى في صفوف المتمردين.

ورصد تسجيل مصور حصري لـ"سكاي نيوز عربية" عربات تقل العشرات من مسلحي الميليشيات أثناء فرارهم من الحديدة بعد أن أصبحت قوات المقاومة بدعم من التحالف على بعد 20 كيلومترا منها.

وفي محاولة لتدارك الوضع المنهار للانقلابيين في الحديدة، أرسلت الميليشيات الإيرانية القيادي الحوثي البارز أبو علي الحاكم إلى المحافظة.

وأبو علي الحاكم من أبرز القيادات العسكرية الحوثية وأحد الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، التي أصدرها مجلس الأمن الدولي.

وأفادت مصادر متعددة بأن الحوثيين كثفوا من إرسال التعزيزات من صنعاء وذمار ومناطق أخرى إلى الحديدة.