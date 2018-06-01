وأكد قائد اللواء 84 مشاة العميد، رداد الهاشمي، خلال استقبال العائدين إلى ديارهم على أهمية تطبيع الأوضاع في المنطقة ومختلف مناطق المحافظة المحررة وتهيئتها لعودة السكان إلى منازلهم في أمان واستقرار، مؤكدا على أهمية توفير المساعدات الانسانية للتخفيف من معاناتهم.

وثمن الهاشمي الجهود، التي بذلتها قوات الجيش الوطني بإسناد من التحالف العربي في سبيل تحرير أجزاء واسعة من المحافظة، مؤكدا اهتمام القيادة الشرعية بسلامة الأهالي وحرصها على حمايتهم من كل ما يزعزع أمنهم واستقرارهم.

من جانبه، أكد مندوب العمليات المشتركة في التحالف العربي في منطقة الخضراء، العقيد بدر بن ناصر، أن جهود السعودية ودول التحالف العربي في دعم أشقائهم اليمنيين لن تتوقف حتى عودة الأمن والاستقرار وتحرير اليمن من مليشيا الحوثي العبثية.

ولفت مندوب التحالف إلى أن المساعدات الإنسانية سيتم تقديمها للأهالي العائدين لقراهم بصورة عاجلة، كواجب أخوي وإنساني بعد معاناتهم الطويلة من بطش وظلم المليشيا، معبرا عن سعادته بعودة أبناء الفرع إلى منازلهم.

وفي السياق، ثمن الشيخ محمد سالم بن كرعل، شيخ منطقة الفرع ، الجهود التي بذلتها قوات الجيش الوطني وقوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية في سبيل تحرير منطقتهم من المليشيا، مؤكدا بأنهم سيظلون إلى جانب الجمهورية وقيادة اليمن الشرعية، التي ساهمت بشكل فاعل في تطهير منطقتهم من عصابات الشر الحوثية.

ودعا الشيخ بن كرعل، المغرر بهم من أبناء المحافظة من المنخرطين مع مليشيا الحوثي الانقلابية للعودة إلى جادة الصواب وسرعة الانضمام لصفوف الشرعية الدستورية.