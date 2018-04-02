وأكدت مصادر أن عملية اختطاف قرحش تمت بناء على أوامر القيادي عبدالكريم الحوثي، وهو عم زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.



وكان قرحش وهو أحد رموز ثورة 26 سبتمبر التي قضت على حكم الإمامة، كتب مقالا قال فيه إن زعيم الحوثيين يسير على خطى الهادي يحيى بن الحسين الذي حكم اليمن قبل عشرة قرون، مؤكداً أن ما يقوم به لا يمكّنه من الحكم وإنما التدمير والقتل.

ارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين

من جانب آخر، ارتفعت حصيلة القتلى في أوساط ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، نتيجة الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي على معسكر حمزة في محافظة إب الأحد إلى اكثر من خمسة وثلاثين قتيلا ونحو خمسين جريحًا أخرين .

يأتي ذلك إثر غارات شنتها مقاتلات التحالف على معسكر حمزة في محافظة ابين الذي استولت عليه ميليشيات الحوثي قبل عامين

وتواصل قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها الميداني في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، لليوم الثاني على التوالي، بعد فتح جبهة جديدة في المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية الأحد أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي "المطلة وطيبان"، المطلان على "سوق الملاحيظ".

وقالت إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات المتمردين في مواقع متفرقة بصعدة، منها تعزيزات في "مران" كانت في طريقها إلى الملاحيظ، وأخرى في "كوكبان" بمديرية حيدان.

وأضافت المصادر أن تلك الغارات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية، التي تكبدت في الأشهر الأخيرة خسائر فادحة في معقلها بمحافظة صعدة بالإضافة إلى الجبهات الأخرى.

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