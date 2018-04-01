وقال أبا الخيل، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، إن "وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية تدخلت لحماية فتاة في حفر الباطن..".

وأشار إلى أنه "جاري التحقق من تعرضها للعنف؛ للحفاظ على سلامتها، والفتاة ووالدتها حاليا في مقر الوحدة، وبدأت الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا لنظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية".