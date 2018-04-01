وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي "المطلة وطيبان"، المطلان على "سوق الملاحيظ".

وقالت إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات المتمردين في مواقع متفرقة بصعدة، منها تعزيزات في "مران" كانت في طريقها إلى الملاحيظ، وأخرى في "كوكبان" بمديرية حيدان.

وأضافت المصادر أن تلك الغارات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية، التي تكبدت في الأشهر الأخيرة خسائر فادحة في معقلها بمحافظة صعدة بالإضافة إلى الجبهات الأخرى.