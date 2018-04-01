وتعود الواقعة إلى يناير 2017، عندما أظهرت لقطات فيديو سجلتها كاميرا مراقبة أمنية، شابا ملتحيا وهو يهاجم تاجرا مسيحيا من الخلف وهو يجلس خارج محمصة (متجر لبيع الحبوب المُحمصة) يمتلكها في الإسكندرية، ويذبحه بسكين قبل أن يلوذ بالفرار.

وأقر الجاني خلال تحقيقات النيابة العامة وأثناء محاكمته بقتل التاجر المسيحي "تحت زعم أن المجني عليه كان يقوم ببيع مشروبات كحولية"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت في مارس العام الماضي بمعاقبة الشاب المسلم بالإعدام شنقا بعد إدانته بالقتل العمد. وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة النقض، لكنها أيدت الحكم السابق، الأحد.

يذكر أن محكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد، وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن. ولن ينفذ الحكم إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.