وأظهرت صور التقطها ناشطون مقدسيون، اقتحام أكثر من 250 مستوطن الحرم القدسي من باب المغاربة، الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ احتلالها للمدنية عام 1967.

وتأتي اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بمناسبة "عيد الفصح اليهودي"، حيث يقومون بتأدية طقوس دينية داخل الحرم القدسي، الأمر الذي أثار استفزاز حراس المسجد.

ويفرض الجيش الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة منذ 3 أيام لتأمين دخول المستوطنين اليهود إلى باحات الحرم القدسي، حيث تحولت مدينة القدس وبلدتها القديمة، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.