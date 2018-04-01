وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن العمليات خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تحقيق عدد من النجاحات منها قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد من الأهداف والتجمعات للعناصر الإرهابية التي تم رصدها بواسطة معلومات استخباراتية مؤكدة.



وأضاف البيان أنه تم أيضا رصد واستهداف "بؤرة ارهابية شديدة الخطورة" في شمال سيناء أسفرت عن القضاء على أحد العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة وعثر بحوزته على كميات من الأسلحة والذخائر.

وأشار الى أنه تم تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث الميدانى أسفرت عن القضاء على خمسة أفراد "تكفيريين" وبحوزتهم عدد من البنادق الآلية.

ولفت البيان الى قيام (المهندسين العسكريين) باكتشاف وتفجير 163 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات فضلا عن ضبط عدد من الأسلحة وأنواع مختلفة من الذخائر واكتشاف وتدمير فتحة نفق بمدينة رفح بشمال سيناء.



وأضاف أنه تم ايضا تدمير 993 ملجأ و"وكرا" ومخزنا عثر بداخلها على عدد من دوائر النسف والتدمير وأحزمة ناسفة وثمانية أجهزة لاسلكية وكميات من المواد الكيميائية التى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة الى جانب تدمير والتحفظ على 19 سيارة و64 دراجة نارية تستخدمها العناصر الارهابية.



وذكرت القوات المسلحة أنه تم القبض على 513 فردا من العناصر الاجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ويجرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم الى جهات الاختصاص.



وأكد البيان استمرار المهام المخططة للقوات البحرية لتأمين المسرح البحرى من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر "الارهابية" عن طريق البحر فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة.

وبين في هذا الصدد أنه تم تنظيم أكثر من 600 كمين ودورية أمنية على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي لفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.



وقال البيان ان القوات تمكنت من ضبط تسع سيارات بداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة على الحدود الغربية وبنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية وتدمير 84 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر بوسط سيناء الى جانب احباط محاولة تسلل 169 فردا من جنسيات مختلفة عبر الحدود.



وأوضح أنه استكمالا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية انتشر عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لاحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها.