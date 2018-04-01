وتركزت الغارات الجوية على تجمعات الانقلابيين الحوثيين في الشريط الحدودي قبالة منطقة نجران جنوبي السعودية.

وشنت طائرات للتحالف غارات على مناطق أخرى داخل الأراضي اليمنية، وامتدت الغارات إلى مواقع للحوثيين في مزارع الجر بمديرية عبس بمحافظة حجه الحدودية.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر يمنية بمقتل قائد ميداني في ميليشيات الحوثي الإيرانية، في مواجهات مع القوات الشرعية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

وفي تعز جنوبي اليمن، دارت مواجهات في جبهة الأربعين وأطراف الزنوج شمالي المدينة، فيما شن المتمردون قصفا على حي وادي القاضي في تعز.

وتعرضت الأحياء الشرقية لمدينة تعز والقرى الواقعة شرقي جبل صبر لقصف المتمردين الحوثيين.