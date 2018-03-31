وأكد أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في عملية عسكرية واسعة، بعد فتح جبهة جديدة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران "الأباتشي" التابع لقوات التحالف العربي نفذت، يوم السبت، عملية عسكرية نوعية وخاطفة في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة.

وتمكنت قوات الشرعية خلال الساعات الأولى من استعادة عدد من المواقع المهمة، منها "حيد الأصم" وتبة "أبو عقال".

كما تمكنت من تحرير "معسكر الكمب" مركز تجمع المليشيات، فيما تخوض قوات الجيش معارك ضارية على بعد كيلو متر من "سوق الملاحيظ" مركز مديرية الظاهر، وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.