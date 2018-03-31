وفي الفيديو الذي لم تتمكن "سكاي نيوز عربية" من التحقق من مكانه أو ساعة التقاطه، كان الشاب الفلسطيني يصلي عند السياج الفاصل شرقي رفح، عندما استهدفه الرصاص، مما أدى إلى إصابته.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حدادا وطنيا على القتلى الذين سقطوا بالرصاص الإسرائيلي، خلال المواجهات التي صاحبت فعاليات "يوم الأرض"، الجمعة.

وقتل 16 فلسطينيا فيما أصيب أكثر من 1600 آخرون، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية، الجمعة، في أسوأ يوم من أعمال العنف منذ حرب غزة عام 2014.

وبمناسبة "يوم الارض" تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين، على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة وإسرائيل، في مسيرة احتجاجية يطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى".

ومن المقرر أن تستمر حركة الاحتجاج 6 أسابيع، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والمطالبة أيضا برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.