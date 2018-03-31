وأضاف المتحدث فرحان حق "دعا أيضا الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا ولاسيما أي إجراءات قد تلحق الأذى بالمدنيين".



وحذر مسؤول كبير بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن الوضع في غزة "قد يتدهورخلال الأيام المقبلة" وحث على عدم استهداف المدنيين ولاسيما الأطفال.



في هذه الأثناء، نقلت رويترز عن دبلوماسيين أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الليلة بناء على طلب دولة الكويت من أجل بحث التداعيات في قطاع غزة.



ودانت جامعة الدول العربية ومصر والأردن التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من ألف فلسطيني جراء قمع جيش الاحتلال لمظاهرات "يوم الأرض".