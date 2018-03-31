في المقابل، لم تتجاوز نسبة من صوتوا لمنافس السيسي الوحيد، موسى مصطفى موسى، أكثر من ثلاثة في المئة من الأصوات.

وحصد السيسي نحو 21 مليونا ونصف المليون صوت، في حين فاز منافسه بستمائة وثمانين ألف صوت تقريبا.

وأوضحت النتائج الأولية أن اجمالي الأصوات الباطلة بلغ نحو 7 في المئة من إجمالي الأصوات أي أكثر من مليون ونصف المليون صوت.