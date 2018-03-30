وتضم القطع الفنية الثمينة قطعا من الخزف ورؤوس تماثيل جرت سرقتها من مواقع أثرية في ليبيا، وسط الفوضى التي تعم البلاد منذ سنوات.

ولم يقرر القضاء الإسباني في ما إذا كان المعتقلان سيلاحقان بتهمة تمويل الإرهاب أو بتهم أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن هذه هي المرة الأولى التي يوقف فيها جهاز أمني في الدول الغربية أشخاصا يشتبه في متاجرتهم بقطع أثرية لأجل تمويل متطرفين في بؤر متطرفة.