قتلى ومئات المصابين الفلسطينيين في "يوم الأرض"
وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن أعدادا كبيرة من الفلسطينيين تدفقوا إلى المنطقة الحدودية بين غزة مع إسرائيل، لإحياء "يوم الأرض".
وعلى الجانب الآخر من الحدود، وضعت القوات الإسرائيلية دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية، وأطلقوا النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين، قرب حي الشجاعية شرقي القطاع المحاصر.
كما استخدم الجنود الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين اقتربوا من السياج.
وصباح الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مزارع فلسطيني في قصف إسرائيلي.
ويبدأ الفلسطينيون الجمعة احتجاجات "مسيرة العودة" التي أقاموا في إطارها مئات الخيام، قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
ويتزامن بدء هذه الاحتجاجات التي ستستمر 6 أسابيع بحسب المنظمين لتنتهي بحلول ذكرى النكبة في 14 مايو المقبل، مع "يوم الأرض" ذكرى مقتل 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، في 30 مارس 1976 في مواجهات ضد مصادرة أراض.
دوما.. تضارب بشأن "الاتفاق المستعصي"
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجمعة، إنها توصلت لاتفاق مع المسلحين يقضي بانسحابهم من المدينة.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية الخبر عن مصادر عسكرية، فيما أكد التلفزيون السوري وجود "معلومات أولية" عن قرب التوصل لاتفاق خروج المسلحين من دوما إلى إدلب.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المفاوضات "وصلت إلى مراحلها النهائية بانتظار الإعلان الرسمي عن الاتفاق خلال ساعات".
إلا أن مصادر من داخل فصيل "جيش الإسلام" نفت التوصل لاتفاق.
ودوما آخر مدينة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية، ما لم يقبل مسلحو "جيش الإسلام" تسليم المنطقة.
وكان المسلحون نفوا فيما سبق تقارير روسية عن التوصل لاتفاق مشابه.
أردوغان "حزين" بسبب الموقف الفرنسي
وقال أردوغان في خطاب حاد ألقاه في أنقرة "أود التأكيد أنني حزنت جدا للمقاربة الخاطئة تماما لفرنسا بخصوص هذا الموضوع".
وأضاف "من أنتم لكي تتحدثوا عن وساطة بين تركيا ومنظمة إرهابية"؟
وفي تطور آخر قال الرئيس التركي إن بلاده بدأت الإعداد لتطهير مناطق عين العرب وراس العين وتل أبيض في سوريا من المسلحين وحتى الحدود العراقية.
وأضاف أن بلاده ستطرد المسلحين من العراق أيضا.
وذكر أن أنقرة لا تعتزم إيذاء جنود من دول حليفة متمركزة في المنطقة، لكنها لن تسمح للمسلحين بالتحرك بحرية.