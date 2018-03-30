وأكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية دور التحالف العربي في اليمن، مشيرا في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنه لولا تحركه عام 2015 لكانت اليمن منقسمة بين الحوثيين والقاعدة.

وأضاف ولي العهد السعودي أن تنظيم الإخوان يمثل حاضنة لكل الإرهابيين، مؤكدا على ضرورة التخلص من الأيديولوجية المتشددة التي تغذي الإرهاب.

وفي لقاء سابق، شدد الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بنيويورك، على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولية محاسبة إيران على دعمها للانتهاكات الحوثية في اليمن.

وأكد ولي العهد السعودي على ضرورة احترام الدول للمعاهدات والمواثيق الدولية.