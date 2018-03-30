وذكر متحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن مزارعا قتل، وأصيب شخص آخر، بقذيفة دبابة إسرائيلية.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق وقال إنه يتحقق من التفاصيل، وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة في غزة بأن المزارع قتل وأصيب الآخر قرب بلدة خان يونس.

من جانبها، عززت الشرطة الإسرائيلية انتشارها، ونشرت عددا من القناصة على امتداد السياج الفاصل مع قطاع غزة، وأطلقت دعوات لإغلاق مساجد ضواحي وقرى وبلدات القدس وأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ويحتفل الفلسطينيون، الجمعة، بالذكرى 42 ليوم الأرض تحت عنوان: "من أجل البقاء والصمود في الوطن الذي لا وطن لنا سواه".

ويخطط الفلسطينيون في قطاع غزة للبدء في احتجاج يستمر 6 أسابيع بإقامة مدينة خيام قرب الحدود الإسرائيلية للمطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى داخل إسرائيل في ذكرى "يوم الأرض".