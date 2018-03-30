وقال "البنتاغون"، في بيان، إن الضربة الجوية ضد فرع القاعدة المعروف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نفذت قرب البيضاء، في سابع غارة من نوعها في اليمن هذا الشهر.

وكانت مصادر محلية قالت لـ"سكاي نيوز عربية" إن 3 متشددين من تنظيم القاعدة قتلوا، وأصيب آخرون "في غارة لطائرة من دون طيار في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء"، استهدفت مركبتهم.

وتشن الولايات المتحدة منذ سنوات ضربات جوية على مواقع القاعدة في اليمن، وقد كثفت من عملياتها في الأشهر الماضية ضد المتشددين.

ونجحت القوات الشرعية في اليمن، بدعم من التحالف العربي، في تحرير مناطق واسعة كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة، ملحقة بالمتشددين خسائر كبيرة.