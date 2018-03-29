وتظهر النتائج الأولية لفرز الأصوات على مستوى المحافظات حصول السيسي على أكثر من تسعين في المائة من الأصوات، بينما زاد عدد الأصوات الباطلة عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها موسى.

وانتهى مساء الأربعاء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية الذي جرى على مدار ثلاثة أيام. وبدأت عملية فرز الأصوات مباشرة عقب إغلاق صناديق الاقتراع.

وبعد غلق مراكز الاقتراع كتب السيسي في صفحته على فيسبوك "صوت جموع المصريين سيظل شاهدا بلا شك على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف وستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخري واعتزازي ودليلا دامغا على عظمة أمتنا التي قدم أغلى أبنائها الدماء كي نعبر سويا نحو المستقبل".

ومددت الهيئة الوطنية للانتخابات الاقتراع ساعة إضافية الأربعاء قائلة إن تقلبات في الطقس حالت دون وصول ناخبين إلى مراكز الاقتراع في الوقت المناسب. ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية في الثاني من أبريل.