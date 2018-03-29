وذكر بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، الخميس، أنه تم تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينتي واد زم وطنجة، مكونة من 8 أفراد متشبعين بالفكر المتطرف والنهج الدموي لتنظيم "داعش".

وأظهرت التحريات بحسب البلاغ أن المشتبه بهم كانوا بصدد البحث عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة بعدد من مدن المملكة.

كما أكد البحث أن أفراد الخلية كانوا يعتزمون قتل أحد الأشخاص بعد أن شككوا في ولائه لتنظيم "داعش" المتطرف.

ويضيف البلاغ أنه تم حجز بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وملابس شبه عسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الإلكترونية ومخطوطات تمجد التنظيم.