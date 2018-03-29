وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى للشرق الأوسط في بيان إن التحالف أنهى في فبراير الماضي تقييم 84 تقريرا بوقوع ضحايا من المدنيين جراء غارات التحالف اتضح أن 78 من تلك التقارير "غير موثوقة" فيما اعتبر 6 تقارير "موثوقة" أفادت بوقوع 14 قتيلا من المدنيين بشكل غير متعمد جراء غارات التحالف.

وأشار البيان إلى أنه بهذا العدد يرتفع عدد القتلى المدنيين إلى 855 قتيلا بشكل غير متعمدمنذ بدء عملية العزم الصلب التي يشنها التحالف ضد داعش.

وأضاف البيان أنه لا يزال هناك 522 تقريرا حول سقوط مدنيين في سوريا والعراق قيد الدراسة.

وأشار إلى أن التحالف شن إجمالي 225ر29 غارة بين أغسطس 2014 ونهاية فبراير 2018.

وأضاف أنه خلال تلك الفترة كان العدد الإجمالي للتقارير بشأن سقوط ضحايا محتملين من المدنيين 135ر2 تقريرا ثبتت منها مصداقية 224 تقريرا فقط.