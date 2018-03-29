وقال المالكي في مقابلة مع محطة سي إن إن الأميركية إن تهريب الأسلحة يبدأ من الضاحية في بيروت، ثم إلى سوريا، ومن ثم من إيران عبر البحر، أو ما سماه بالسفينة الأم، ويقومون بتهريبها إلى داخل اليمن.

وتابع المالكي أن ميناء الحديدة في اليمن، أصبح نقطة التهريب الرئيسة للصواريخ الباليستية، لداخل اليمن. وأشار إلى أن البحرية الأميركية، والبحرية الأسترالية، والفرنسية، أوقفت بعض سفن التهريب الإيرانية داخل المياه الدولية.