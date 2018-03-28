وأعلنت الهيئة تمديد التصويت في انتخابات الرئاسة في يومها الثالث والأخير اليوم الأربعاء، ساعة حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وعزا نائب رئيس الهيئة، المستشار محمود الشريف، في تصريحات للتلفزيون المصري، ذلك إلى "وجود كثافات كثيرة أمام لجان الانتخابات نظرا لتوافد الناخبين بأعداد كبيرة في الساعات الأخيرة بسبب الأحوال الجوية فيهذه المحافظات".

وعلى غرار اليومين السابقين، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش). وينافس الرئيس اتلحالي عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في 2014، مرشح واحد هو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفًا و687، تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، بمعاونة 103 آلاف موظف. ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للرئاسيات النتيجة النهائية للانتخابات في 2 أبريل المقبل. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة 47.5 في المئة.