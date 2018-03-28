وتقام هذه الدورة من المعرض في خيمة خاصة نصبت إلى جوار قلعة عراد بمدينة المحرق، بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية 2018.

وقالت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، في الافتتاح "معرض الكتاب لهذا العام للمرة الأولى في المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية ولذلك كان اختيار المملكة العربية السعودية ضيف شرف المعرض حتى يقترن احتفالنا بعاصمة الثقافة الإسلامية بحضور السعودية".

وتحل المملكة السعودية ضيف شرف المعرض هذه الدورة. وقال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، عصام بن سعد بن سعيد، لتلفزيون البحرين "المملكة العربية السعودية استعدت استعدادا كبيرا ولديها فعاليات عديدة ستقام على مدى الأيام القادمة ستكون مميزة وتليق باسم ومكانة السعودية".

ويبدأ برنامج ضيف الشرف اليوم الأربعاء بندوة عنوانها "النقد في الرواية السعودية"، يشارك فيها الكاتب سعيد السريحي و الناقد معجب العدواني.

وتقول إدارة معرض البحرين الدولي للكتاب إن الدورة السابقة في 2016 استقبلت 100 ألف زائر على الأقل على مدى 11 يوما. وتنظم هيئة البحرين للثقافة والآثار المعرض كل عامين.

وتستمر الدورة الثامنة عشرة للمعرض حتى السابع من أبريل نيسان القادم. ويعلن المعرض في الختام عن الفائزين بجائزة البحرين للكتاب وجائزة محمد البنكي لشخصية العام الثقافية وجائزة لؤلؤة البحرين بمجال خدمة المجتمع وتنميته.