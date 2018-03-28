وذكرت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القوات الحكومية تصدت لهجوم لميليشيات الحوثي الإيرانية على مواقع في تباب الخزان ومواقع أخرى في مديرية حيفان جنوبي تعز.

وأفادت المصادر أن الهجوم الفاشل تزامن مع معارك وقصف مدفعي متبادل بين الجانبين في منطقة المفاليس بالمديرية ذاتها.

وقصفت طائرات التحالف العربي مواقع وتجمعات للمتمردين الحوثيين في منطقة المفاليس وعزلة الأعبوس.

مقتل طفل

وقتل طفل في الثالثة من العمر من جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية على قرية ماتع غربي منطقة الضباب غرب مدينة تعز.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية شمالي محافظة لحج، حيث تبادل الطرفان القصف المدفعي.

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية أن القوات الشرعية صدت هجمات لميليشيات الحوثي الإيرانية التي حاولت استعادة مواقع خسرتها في الشريجة.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على تلة الطويلة، مشيرة إلى أن القوات الشرعية تقوم بعملية تأمين المواقع الواقعة بعد سوق الشريجة، وأن تعزيزات وصلت للمنطقة.

غارات مكثفة

وتزامنت المعارك مع غارات جوية لطائرات التحالف العربي استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في مختلف جبهات كرش، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

وكثف الطيران من غاراته على جبل الحمام المطل على مناطق السحي الرابط بين الشريجة والراهدة، واستهدف بعدة غارات مواقع الحوثيين في جبل شيفان.

وكانت القوات الحكومية اليمنية قد سيطرت على الشريجة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج.