وبحسب وكالة معا الإخبارية قال ابو زياد إن الحكومة الاسرائيلية تسعى لـ"نيل رضى المتطرفين من خلال الخضوع لرغباتهم مؤكدا ان مثل هذه الإجراءات ستأتي بردود فعل فلسطينية و إقليمية خطيرة جدا".

وجدد أبو زياد قوله بأن المسجد الأقصى هو مكان إسلامي و فلسطيني و لا حق لأي كان أن يستهدفه أو يحاول أن يتقاسمه، مؤكدا أن ذلك مرفوض جملة وتفصيلا.

و قال ابو زياد إن القيادة الفلسطينية تتابع عن قرب القرارات الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية و سياسة التهويد في القدس و الحصار المستمر و الاغلاق والتضييق على الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا أنها ستعمل كل ما بوسعها لمحاسبة إسرائيل قانونيا ودوليا.