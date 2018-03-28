وأضاف ولي العهد خلال لقاء مع محرري ومراسلي صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن المملكة تسعى لحل الازمة في اليمن عبر العملية السياسية.

وحول الشأن الإيراني، انتقد الأمير محمد بن سلمان الاتفاق النووي الإيراني مجددا قائلا إ، هذا الاتفاق "سيؤخر طهران عن الحصول على أسلحة نووية لكنه لن يمنعها من حيازتها".

وقال إن مشاهدة حصول طهران على القنبلة النووية "يعني أنك تنتظر أن تصل الرصاصة إلى رأسك لذا عليك التحرك من اليوم".

وأضاف قائلا "نعلم هدف إيران إذا حصلوا على سلاح نووي فهو درع لهم لتركهم يفعلون ما يريدون في الشرق الأوسط وللتأكد من ألا يهاجمهم أحد أو سيستخدمون أسلحتهم النووية".

وشدد ولي العهد على أنه "يجب الاستعاضة عن الاتفاق النووي الحالي بآخر يضمن ألا تحصل إيران مطلقا على سلاح نووي ويتصدى لأنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وفي بروكسل، وصف الاتحاد الأوروبي إطلاقَ ميليشيات الحوثي صواريخَ بالستية، باتجاه المملكة العربية السعودية، بالعمل الاستفزازي.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي كاثرين راي، إن إطلاق الحوثيين للصواريخ يناقض دعوات المجتمع الدولي، للتوصل لحل سلمي وشامل للأزمة اليمنية.