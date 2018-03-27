وكانت الرحلة عبر طريق عتق العبر الدولي محفوفة بالمخاطر. فالطريق الرابط بين اليمن والسعودية كان مكانا مناسبا للمجرمين وقطاع الطرق لاصطياد المسافرين ونهب ممتلكاتهم، لكن الأمور تغيرت بعد انتشار وحدات من قوات النخبة الشبوانية على طول الطريق.

وقال أحد المواطنين، خلال جولة لـ"سكاي نيوز عربية" بعد تأمين الطريق، "الحمد الله.. بفضل النخبة الشبوانية نتنقل الآن بأمان، وتقدم لنا النخبة الخدمات على النقاط الأخرى".

وذكر آخر "كان الناس يتعرضون لنهب ممتلكاتهم الشخصية، لكن بعد تأمين النخبة الشبوانية هذا الخط أصبح على حالة ممتازة جدا مقارنة مع العام الماضي".

وقال صادق عبدالحق بامحمد، وهو ضابط في النخبة الشبوانية، إن المواطنين كانوا يعانون نتيجة السطو المسلح، مضيفا "انتشار أفراد النخبة الشبوانية حرم أيضا الجماعات الإرهابية من استخدامه في نقل الأسلحة والمواد المتفجرة إلى المملكة.. وتم توقيف الكثيرين منهم".

وأكد قائد النخبة الشبوانية على محور حراد، العقيد محمد فرج، أن قواته المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية تلعب دورا مهما في مكافحة الإرهاب من خلال عملياتها ضد تنظيم القاعدة، بالإضافة لأدوارها الأمنية التي ساعدت بشكل أساسي في جعل مدن وقرى شبوة مكانا آمنا للعيش.