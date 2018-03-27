وقالت مصادر عسكرية يمنية إن الفرق الفنية التابعة لقوات الجيش تمكنت، خلال اليومين الماضيين، من انتزاع وتفكيك أكثر من 1900 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية وفي سلبة والعقيف بمدرية برط العنان بالجوف.

وتنوعت الألغام والمتفجرات التي تم انتزاعها بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محليه الصنع وبأحجام مختلفة.

وبحسب المصادر، نجحت الفرق الهندسية أيضا في تفكيك صواريخ تحكم عن بعد كانت تهدف لقصف مواقع الجيش الوطني في برط، وبعضها موجه نحو التجمعات السكنية في مديريتي "برط وخب والشعف".