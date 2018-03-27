وقالت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن القصف الصاروخي تركز على مديريات رازح ومنبه وحيدان في محافظة صعدة، التي تعتبر معقل ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتحتوي على عدد من تجمعاته.

وفي تطور آخر، سقط 14 مسلحا حوثيا بين قتيل وجريح، في معارك مع القوات الشرعية غربي محافظة تعز، جنوبي اليمن، حيث لا يزال المتمردون الحوثيون يفرضون حصارا على المحافظة.

وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن 4 متمردين حوثيين على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني على أطرف منطقة حيد الحمام، بمديرية مقبنة، غربي تعز.