أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أكدت مملكة البحرين، دعمها الكامل لدولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على حقوقها وعلى أمنها واستقرارها، وذلك ردا على التصرفات الغير مسؤولة من قبل قطر، تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
ودانت البحرين بشدة، اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في دولة الإمارات، في المجال الجوي الذي يقع ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران.
وأكدت المملكة أن تكرار هذه التصرفات الاستفزازية، يعكس إصرارا واضحا من دولة قطر على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية، وخرق الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.