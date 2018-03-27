ودانت البحرين بشدة، اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في دولة الإمارات، في المجال الجوي الذي يقع ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران.

وأكدت المملكة أن تكرار هذه التصرفات الاستفزازية، يعكس إصرارا واضحا من دولة قطر على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية، وخرق الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.