وحاولت ميلشيات الحوثي من خلال الهجوم تعويض خسارتها قبل ايّام بعد سيطرة القوات الشرعية على معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي في مديرية ربط العنان بالجوف، الذي كانت تستخدمه الميلشيات الانقلابية كنقطة تدريب وتجميع لمقاتليها ولاستقبال التعزيزات من المناطق المجاورة.

ويقع المعسكر بين محافظتي الجوف وصعدة.

ودارت مواجهات بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز، خلال هجوم للمتمردين على مواقع الجيش في جبل حيد الحمام.

وشنت ميليشيات الحوثي قصفا عشوائيا بالمدفعية الثقيلة على قرى مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل امرأة في عقدها الخامس.

ودمرت مقاتلات التحالف العربي آليات عسكرية للحوثيين في منطقة نجد قفيل جنوب مديرية القبيطة في محافظة لحج.

واستهدفت، مقاتلات التحالف أيضا، مواقع وتجمعات للمتمردين في مديرية حرف سفيان ومديرية السود بمحافظة عمران، وهمدان في محافظة صنعاء.

كما نفذت سلسلة غارات على أهداف في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الإيرانية على الحدود مع السعودية، منها غارات في كٌتاف و مجز.