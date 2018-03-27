وأكد في الكلمة التي ألقاها في الحفل الذي نظمته السفارة اليمنية في العاصمة الفرنسية باريس، على أهمية انطلاق عاصفة الحزم تحت قيادة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن انتهاكات الميليشيات تزايدت مع اتساع رقعة سيطرتها خلال العام 2015م.

ولفت الوزير عسكر إلى أن حرية التعبير شهدت انتكاسة كبرى في اليمن، بعد سيطرة المليشيات الانقلابية، حيث تم حجز أو إغلاق أكثر من 80 في المئة من وسائل الإعلام المقروء والمسموعة والمكتوبة، مستعرضاً جريمة تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات والتي بلغت نسبها من 1 إلى 3% من قوات المليشيات.

وأضاف: " هذا الأمر يهدد مستقبل اليمن، ولهذه الأسباب جاءت عاصفة الحزم لحماية حقوق الإنسان وحماية مستقبل اليمن"، حسبما ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".