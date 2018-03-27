على صعيد ذي صلة، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون في اليمن على السعودية وقال إن التصعيد العسكري ليس حلا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

كما دانت الولايات المتحدة الأميركية إطلاق ميليشيات الحوثي الموالية لإيران صواريخ باليستية على السعودية.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، أكد ممثل المندوبة الأميركية لدى المجلس دعم واشنطن للرياض في الدفاع عن نفسها وعن حدودها.

وخلال الجلسة، أكد مندوب الكويت منصور العتيبي أنه يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ موقفا موحدا من ميليشيات الحوثي في اليمن، داعياً مجلس الأمن للتدخل لوقف الهجمات الصاروخية لميليشيات الحوثي على السعودية.

كما أثار الهجوم الصاروخي، لميليشيات الحوثي سلسلة إدانات عربية.

وأكدت دول عربية، ضرورة التصدي للدعم الإيراني لميليشيات الحوثي.