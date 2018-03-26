الإنفوغرافيك المرفق يستعرض بالأرقام العناصر الرئيسية في انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2018، بالإضافة إلى الأرقام المتعلقة بمراقبة الانتخابات.

وكان المصريون تدفقوا منذ صباح الاثنين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، وسط ترجيحات بفوز الرئيس الحالي.

ويسعى السيسي، الذي كان قائدا للجيش وقت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2013، إلى فترة رئاسة ثانية بعد فترته الأولى التي استمرت 4 سنوات، أكد أنه حقق خلالها الأمن والاستقرار.

يشار إلى أنه من بين الستين مليون ناخب في مصر، يبلغ عدد الناخبين في محافظة القاهرة وحدها قرابة 7.5 مليون ناخب، يصوتون في 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و823 مركزا انتخابيا.

أما في الاسكندرية، فيبلغ عدد الناخبين نحو 4 ملايين ناخب، بينما يصل عدد الناخبين في محافظة المنيا إلى 3.3 مليون ناخب لهم حق التصويت في أكثر من 700 لجنة انتخابية في نطاق المحافظة.