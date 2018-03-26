وأدى القصف الحوثي إلى مقتل طبيب وإصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة، فضلا عن خروج المستشفى من تقديم الخدمات.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت كذلك بقذائف الهاون مدارس حيس وعددا من أحياء المدينة، مما أوقع عددا من الجرحى.

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في معارك وقصف مدفعي لقوات الجيش بمواقع متفرقة في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر إن عددا من المتمردين قتل أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات الشرعية.