أبو ظبي - سكاي نيوز عربية استهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية مستشفى مديرية حيس في محافظة الحديدة اليمنية، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وأدى القصف الحوثي إلى مقتل طبيب وإصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة، فضلا عن خروج المستشفى من تقديم الخدمات.
وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت كذلك بقذائف الهاون مدارس حيس وعددا من أحياء المدينة، مما أوقع عددا من الجرحى.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في معارك وقصف مدفعي لقوات الجيش بمواقع متفرقة في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن عددا من المتمردين قتل أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات الشرعية.