وقال رئيس غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء ورئيس قطاع الأزمات والكوارث، علي هريدي، إن الغرفة منعقدة منذ السادسة صباحا استعدادا لمتابعة سير عملية الاقتراع في الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ويستمر انعقاد الغرفة إلى مساء الأربعاء المقبل، بمشاركة مندوبين من وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والكهرباء والعدل والنقل والتخطيط وهيئة الإسعاف، من أجل ضمان وسرعة تذليل العقبات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية.

وأوضح هريدي أن الغرفة تتواصل مع المحافظين، للوقوف على تطورات الموقف والمشكلات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية نحو 59 مليون ناخب يصوتون في 13 ألفا و706 لجنة فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

حشود القاهرة الإسكندرية

واحتشد عدد من المواطنين أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة والمنيل في انتظار فتح اللجان الانتخابية للتصويت باليوم الأول لانتخابات الرئاسة.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون في 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و823 مركزا انتخابيا.

وفي محافظة الإسكندرية يتوجه نحو 4 ملايين ناخب إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت الجهات المختصة أنها سلمت أكثر من 330 مدرسة للقوات المسلحة والشرطة، بعد الانتهاء من تجهيزها كمقرات انتخابية، على أن يشرف أكثر من 780 قاضيا على العملية الانتخابية في اللجان العامة والفرعية.

الشرقية .. والحل السريع

وأقامت محافظة الشرقية غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة، لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

وقال محافظ الشرقية خالد سعيد، في تصريحات صحفية، إن اللجان القضائية المشرفة تسلمت مقار لجان التصويت منذ ساعات الصباح الأولي، مضيفا أن قوات الجيش والشرطة تتولى منذ السبت الماضي حراسة وتأمين مقار اللجان الانتخابية.

وأوضح أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 4 ملايين و132 ألف و628 موزعون علي 1032 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة.

المنيا .. الأكبر "صعيديا"

استعدت محافظة المنيا لاستقبال نحو 3 ملايين و250 ألف ناخب لهم حق التصويت في أكثر من 700 لجنة انتخابية في نطاق المحافظة، وبإشراف أكثر من 700 قاض.

واتخذت الأجهزة التنفيذية إجراءات خاصة لتسهيل إدلاء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بأصواتهم.

وتعد الكتلة التصويتية في محافظة المنيا الأكبر بين محافظات الصعيد كافة.