وأكدت البحرين "وقوفها في صف واحد مع السعودية في حربها المتواصلة ضد كل أشكال الإرهاب وعلى جميع المستويات، ودعمها التام لما تتخذه وستتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها".

كما أشادت البحرين بـ"الكفاءة العالية واليقظة الشديدة لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقدرتها في التصدي وتدمير الصواريخ البالستية".

وشددت على أن "هذه الأعمال العدائية المتواصلة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، تعكس الإصرار على نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، وإطالة أمد الأزمة اليمنية وعرقلة المساعي الرامية لتسويتها سلميا".

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق الصواريخ.

وأكد أمينها العام يوسف بن أحمد العثيمين أن "هذا النهج العدائي والإجرامي لميليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق الصواريخ البالستية على المملكة إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية والمنطقة، وتنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها".

وجدد الأمين العام "دعم المنظمة وتضامنها التام مع السعودية قيادة وحكومة وشعبا، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب".