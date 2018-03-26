وحسب وكالة الأنباء السعودية واس، قال المالكي إن الصواريخ العبثية أدت إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية بعض الأضرار المادية للأعيان المدنية.

إلى ذلك قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء الأحد حادثة سقوط شظايا من صواريخ بالستية، بعد اعتراضها وتدميرها، على أحياء سكنية في مواقع متفرقة.



وأضاف المالكي "وقد تسبب سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني في استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية، وتم التعامل مع الحادث وفق الخطط المعدة لذلك".

