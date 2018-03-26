أبو ظبي - سكاي نيوز عربية وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء 3 آلاف سلة غذائية، والسلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي لستة أشخاص، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
وتعد هذه المساعدات امتدادًا لعشرات المشروعات التي نفذها المركز بكافة محافظات اليمن دون استثناء.
يذكر أن مركز الملك سلمان قدم 288 مشروعا إغاثيا منذ مايو 2015، وحظيت قطاعات الإغاثة والصحة بالإضافة إلى التعليم والمشاريع الإنمائية بالجزء الأكبر من المبالغ الممنوحة والمرسلة على شكل منح وقوافل انطلقت ولم تتوقف حتى اللحظة.