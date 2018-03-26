وتعد هذه المساعدات امتدادًا لعشرات المشروعات التي نفذها المركز بكافة محافظات اليمن دون استثناء.

يذكر أن مركز الملك سلمان قدم 288 مشروعا إغاثيا منذ مايو 2015، وحظيت قطاعات الإغاثة والصحة بالإضافة إلى التعليم والمشاريع الإنمائية بالجزء الأكبر من المبالغ الممنوحة والمرسلة على شكل منح وقوافل انطلقت ولم تتوقف حتى اللحظة.