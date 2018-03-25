وقتل المسلحون أثناء حملة أمنية على إحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة، وجرى العثور على 4 بنادق آلية و عدد من الذخائر.

وأوضحت الداخلية، أن الإرهابيين لديهم عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات المهمة والمواقع الحيوية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وقال بيان الداخلية إن معلومات قطاع الأمن الوطني قد كشفت عن مسؤولية البؤرة الإخوانية المُشار إليها بقيادة الإخواني الهارب، باسم محمد إبراهيم جاد عن حادث استهداف السيد مدير أمن الإسكندرية يوم أمس السبت.