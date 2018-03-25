وأضاف أردوغان، في مدينة طرابزون على البحر الأسود "سنضمن أن تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة".

وأشار إلى إن بلاده لن تكتفي بعفرين، قائلا " الإرهابيون هربوا من عفرين إلى سنجار، سنلاحقهم إلى هناك حيث بدأت العمليات".

وأعلن الجيش التركي، السبت، السيطرة الكاملة على مدينة عفرين الواقعة في شمال سوريا، بعدما بدأ في 20 يناير الماضي حملة عسكرية لطرد المقاتلين الأكراد.