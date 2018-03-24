وقالت الشرطة الاتحادية العراقية، في بيان: "أقدم العدو الإرهابي الجبان على قتل أسرانا الذين تم اختطافهم وهم عزل من السلاح وبعد أن عجز في مواجهة فرسان الشرطة الاتحادية مواجهة الرجال للرجال".

ودعا البيان، الذي نعى القتلى، رجال الشرطة إلى "توخي الحذر وعدم الركون للطمأنينة واعتماد اليقظة وترصد المخاطر، ومطاردة فلول الإرهاب المتبقية وتدمير أوكارهم وخلاياهم المسمومة".

واندلعت في 24 مارس الجاري، اشتباكات بين مسلحين من تنظيم داعش وقوات الشرطة الاتحادية في أطراف قضاء طوز خورماتو جنوبي محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني حينها إن مسلحي التنظيم المتشدد هاجموا قوات الشرطة الاتحادية في قرية "الزركة" بأطراف طوز خورماتو، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأضاف المصدر أن 9 أفراد من قوات الشرطة الاتحادية لم يتم العثور عليهم خلال الاشتباكات، مرجحا أن يكون مسلحو التنظيم قد اختطفوهم.