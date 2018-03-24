ويأتي التحرير ‏⁧‫بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية استمرت عدة أيّام وحصار على المتمردين في المعسكر.

وكانت المليشيات تستخدم "طيبة الإسم" كنقطة تجمع لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من ⁧‫صعدة⁩ وغيرها من المناطق، على اعتبار أنه يفصل بين محافظتي صعدة و ⁧‫الجوف⁩.

‏وبتحريره ستتمكن قوات الجيش من قطع خطوط إمداد الميليشات من منطقة الظهرة ووادي القعيف.

هذا وكشفت مصادر يمنية، عن سحب مليشياتِ الحوثي الإيرانية المئاتِ من مقاتليها من جبهة البيضاء، وهو ما يشير إلى تكبدهم خسائر كبيرة في جبهة الساحل الغربي وكذلك في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقالت المصادر إن زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، وجه الأسبوع الماضي، قيادات جماعته بسحب المقاتلين من البيضاء وتوزيعهم على جبهتي الحديدة وصعدة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الجوف.

واستهدفت الغارات مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مديريتي المصلوب والمتون، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المتمردين، وتدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر.

كما دمرت مقاتلات التحالف مخزن سلاح لمليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة.

وقالت مصادر عسكرية "إن مقاتلات التحالف استهدفت مخزن سلاح للمليشيات بغارتين، مما أسفر عن تدميره.

وفي شمالي لحج، تواصلت المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في منطقة كرش، بعد التقدم الذي حققته القوات الشرعية بالسيطرة على عدد من المواقع بإسناد من مقاتلات التحالف، التي قصفت مواقع للمتمردين في منطقة حمالة بكرش، ومواقع في منطقة الجربوب القريبة من الراهدة جنوب شرقي تعز والقريبة من كرش.