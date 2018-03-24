وكتب رجل الأعمال سيدات بيكير، الخميس، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "أصدقائي الأعزاء .. أشعر براحة وطمأنينة إزاء خروج أول دفعة من سيارات الدفع الرباعي، والتي نقدمها كدعم منا، لأخواننا في الجيش السوري الحر، تزامناً مع ليلة قنديل رجب الفضيلة".

وأضاف "أهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رجب، سائلاً الله دحر الخونة، والنصر الذي يستحقه الشرفاء"، بحسب ما ذكر موقع "عكس السير" السوري المعارض.

وكان بيكير أعلن الاثنين، عبر حسابه الرسمي، تقديمه آلاف الستر المضادة للرصاص، لعناصر الجيش السوري الحر، "بهدف ضمان سلامتهم"، وفق تعبيره.

ووصفت بعض وسائل الإعلام التركية المعارضة سيدات بيكير بأنه زعيم مافيا، وعنونت الخبر المتعلق بمنحه الآليات للجيش الحر بـ "زعيم منظمة إجرامية يرسل سيارات دفع رباعي إلى المتطرفين".

وكانت صحيفة "جمهورييت" التركية، قالت مطلع الشهر الحالي، إن سيدات بيكر يواجه لائحة اتهام تدعو لسجنه خمسة أعوام، بتهمة التحريض على القتل، واصفة إياه بـ "زعيم مافيا".



وأطلق الجيش التركي ومسلحون من الجيش السوري الحر ما يسمي عملية "غصن الزيتون، الرامية إلى طرد الوحدات الكردية من عفرين، لكونها تعتبرهم تنظيما إرهابيا يشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي داخل تركيا.