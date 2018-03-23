وظهر قبنض في الفيديو وهو يقف داخل سيارة نقل ويمسك بعبوة مياه رافضا إعطاءها للنازحين قبل أن يرددوا وراءه عبارات "يعيش بشار الأسد".

وقال: "قولوا يعيش بشار الأسد.. قولوا، أعيدوها.. من هو رئيسكم؟"، وفق الفيديو الذي نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، مؤكدا ما ورد فيه من معلومات.

كما طالب رجل يقف داخل السيارة وهو يرتدي ملابس الجيش، النازحين بترديد جملة: "بالروح بالدم نفديك يا بشار".

وذكر المرصد أن "أكثر من 120 ألف مدني خرجوا من مناطق سيطرة الفصائل العاملة في غوطة دمشق الشرقية، إلى مناطق سيطرة النظام، أو بقوا في المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام في أعقاب شطر الغوطة الشرقية".

وأشار إلى أن "عناصر وضباط من قوات النظام ومسؤولين ضمن النظام السوري يتعمدون إهانة وإذلال هؤلاء المدنيين، مستغلين حاجتهم للطعام والشراب والمياه والعلاج"، مضيفا: "يتعمدون توجيه شتائم أو إهانات للمدنيين وتصوير التجمعات على المواد الغذائية والمياه".