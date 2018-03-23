وجاء في البيان: "تدخلت القوات في سنجار لإنقاذ الأزيديين من الإبادة الجماعية. وبعد ثقتها في تحقيق هذا الهدف، تنسحب القوات من سنجار"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ومنظومة المجتمع الكردستاني هي تجمع فضفاض يشمل حزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب الحياة الحرة الكردستاني، وحزب الحل الديمقراطي الكردستاني.

وكان رئيس الوزراء التركي قد هدد مؤخرا بتنفيذ ضربات عسكرية ضد الجماعة التي تعتبرها تركيا وحلفاؤها إرهابية.

وشنت تركيا عددا من الهجمات ضد معسكرات يشتبه بانتمائها لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أن مسلحي حزب العمال انتقلوا إلى سنجار، على بعد حوالي 120 كيلومترا غربي الموصل، عام 2015 بهجوم مدعوم من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.