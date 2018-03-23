وتركز القصف الجوي للتحالف على مديريتي باجل والجراحي، بالإضافة إلى معسكر الجبانة، وفق ما ذكرت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، الجمعة.

وفي محافظة البيضاء، قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية بغارة للتحالف العربي في منطقة فضحة بمديرية الملاجم بالمحافظة.

وفي مديرية صرواح في مأرب، لقي عدد من الحوثيين مصرعهم بعد هجوم على مواقع للجيش اليمني في محيط جبل مرثد شمالي المديرية بين مأرب وصنعاء.

وقصفت قوات الجيش الوطني بالمدفعية الثقيلة تجمعات ميليشيات الحوثي في البياض وغربي جبل الكحل بمديرية نهم شرقي صنعاء.